Điểm tin 6h: Điều tàu hàng 700 tấn ngăn lũ cuốn trôi cầu Bạch Hổ | Việt - Nga sớm ký thoả thuận để khởi công nhà máy điện hạt nhân
Thứ ba, 28/10/2025, 06:01 (GMT+7)

Lũ sông Bồ đạt đỉnh, bằng mức lịch sử 2020; Giá căn hộ Bình Dương cũ trung bình 46 triệu đồng mỗi m2...

Quảng Hường

