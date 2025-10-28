Thứ ba, 28/10/2025, 06:01 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Điều tàu hàng 700 tấn ngăn lũ cuốn trôi cầu Bạch Hổ | Việt - Nga sớm ký thoả thuận để khởi công nhà máy điện hạt nhân
Lũ sông Bồ đạt đỉnh, bằng mức lịch sử 2020; Giá căn hộ Bình Dương cũ trung bình 46 triệu đồng mỗi m2...
- 00:12 Lũ sông Bồ đạt đỉnh, bằng mức lịch sử 2020
- 01:17 Điều tàu hàng 700 tấn ngăn lũ cuốn trôi cầu Bạch Hổ
- 02:16 VN-Index mất hơn 30 điểm, hàng loạt cổ phiếu lớn bị bán mạnh
- 03:23 Việt - Nga sớm ký thoả thuận để khởi công nhà máy điện hạt nhân
- 04:23 EU muốn tăng hợp tác với Việt Nam về thương mại và đầu tư
- 05:23 Giá vàng trong nước giảm mạnh, mất tới 1,5 triệu đồng/lượng
- 06:30 Giá căn hộ Bình Dương cũ trung bình 46 triệu đồng mỗi m2
- 07:57 AI có thể đang phát triển cơ chế 'chống tắt máy'