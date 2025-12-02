Thứ ba, 2/12/2025, 06:04 (GMT+7)
Điểm tin 6h: ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tổ hợp C00 với 15 ngành | Mật khẩu phổ biến nhất Việt Nam năm 2025
TP HCM đào tạo gần 500 nhân sự metro để vận hành 7 tuyến mới; Tài sản của ông Phạm Nhật Vượng thêm 20.000 tỷ trong ngày cổ phiếu VIC đạt kỷ lục...
- 00:12 ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tổ hợp C00 với 15 ngành
- 01:15 Mật khẩu phổ biến nhất Việt Nam năm 2025
- 02:40 TP HCM đào tạo gần 500 nhân sự metro để vận hành 7 tuyến mới
- 03:56 Tài sản của ông Phạm Nhật Vượng thêm 20.000 tỷ trong ngày cổ phiếu VIC đạt kỷ lục
- 05:38 Thủ tướng: Hạn chế tối đa tác động tiêu cực của nhóm lợi ích
- 06:53 Hơn 1.100 người chết vì lũ lụt ở 4 nước châu Á
- 07:50 Malaysia nguy cơ mất 7 cầu thủ quan trọng ở SEA Games