Điểm tin
Điểm tin 6h: Đề xuất xây dựng một đầu số cấp cứu quốc gia | Chuyên gia: Tăng giá điện, EVN cần xác định ngưỡng chịu đựng của người dân
Thứ năm, 11/9/2025, 06:36 (GMT+7)

Điểm tin 6h: Đề xuất xây dựng một đầu số cấp cứu quốc gia | Chuyên gia: Tăng giá điện, EVN cần xác định ngưỡng chịu đựng của người dân

Phó thủ tướng: Cần duy trì bảng giá đất 5 năm một lần; Phó thủ tướng: Chậm giải ngân vốn đầu tư công là khuyết điểm

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x
Diễm Hạnh

Nội dung chính

Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe

Xem tiếp

×
Điểm tin 6h: Đề xuất xây dựng một đầu số cấp cứu quốc gia | Chuyên gia: Tăng giá điện, EVN cần xác định ngưỡng chịu đựng của người dân