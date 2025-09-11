Thứ năm, 11/9/2025, 06:36 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Đề xuất xây dựng một đầu số cấp cứu quốc gia | Chuyên gia: Tăng giá điện, EVN cần xác định ngưỡng chịu đựng của người dân
Phó thủ tướng: Cần duy trì bảng giá đất 5 năm một lần; Phó thủ tướng: Chậm giải ngân vốn đầu tư công là khuyết điểm
00:00
00:00/00:00
Nội dung chính
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:12 Đề xuất xây dựng một đầu số cấp cứu quốc gia thay 113, 114, 115
- 01:15 Chuyên gia: Tăng giá điện, EVN cần xác định ngưỡng chịu đựng của người dân
- 02:19 Phó thủ tướng: Cần duy trì bảng giá đất 5 năm một lần
- 04:27 Phó thủ tướng: Chậm giải ngân vốn đầu tư công là khuyết điểm
- 05:14 Lắp điện mặt trời mái nhà tự dùng không đăng ký có thể bị phạt
- 05:49 Xử lý hơn 11.000 đèn tín hiệu, biển báo giao thông bất cập
- 06:33 Việt Nam - Australia sẽ mở rộng hợp tác quốc phòng, an ninh
- 07:48 Phe biểu tình Nepal đề xuất cựu chánh án làm thủ tướng lâm thời
- 08:36 Hơn 13.500 tù nhân vượt ngục giữa biểu tình Nepal
Xem tiếp
×
Điểm tin 6h: Đề xuất xây dựng một đầu số cấp cứu quốc gia | Chuyên gia: Tăng giá điện, EVN cần xác định ngưỡng chịu đựng của người dân