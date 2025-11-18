Điểm tin 6h: Đề xuất tăng vốn Metro Bến Thành - Tham Lương lên 52.000 tỷ đồng | Đề xuất tăng 15% phụ cấp cho giáo viên mầm non, phổ thông

Từ 2026, bảng giá đất mới có thể đẩy thuế – phí làm sổ đỏ tăng mạnh; Nguyên phó ban quản lý dự án thành phố Lào Cai bị bắt...