Thứ ba, 18/11/2025, 06:21 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Đề xuất tăng vốn Metro Bến Thành - Tham Lương lên 52.000 tỷ đồng | Đề xuất tăng 15% phụ cấp cho giáo viên mầm non, phổ thông
Từ 2026, bảng giá đất mới có thể đẩy thuế – phí làm sổ đỏ tăng mạnh; Nguyên phó ban quản lý dự án thành phố Lào Cai bị bắt...
- 00:12 Từ 2026, bảng giá đất mới có thể đẩy thuế – phí làm sổ đỏ tăng mạnh
- 01:18 Đề xuất tăng 15% phụ cấp cho giáo viên mầm non, phổ thông
- 02:24 Đề xuất tăng vốn Metro Bến Thành - Tham Lương lên 52.000 tỷ đồng
- 03:29 Đề xuất cấm phát triển trí tuệ nhân tạo có khả năng giả mạo con người
- 04:34 Nguyên phó ban quản lý dự án thành phố Lào Cai bị bắt
- 05:19 Thị trường tiền số 17/11 giảm mạnh, Bitcoin mất ngưỡng hỗ trợ