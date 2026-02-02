Điểm tin
Thứ hai, 2/2/2026, 06:07 (GMT+7)

Ấn Độ đặt cược hơn 100 tỷ USD để trở thành trung tâm dữ liệu AI toàn cầu; Hơn 54.000 doanh nghiệp gia nhập và quay lại thị trường trong tháng 1;...

Diễm Hạnh

