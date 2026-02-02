Thứ hai, 2/2/2026, 06:07 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Đề xuất phân cấp địa phương kiểm tra thực phẩm nhập khẩu | Hải Phòng điều chỉnh cách bồi thường đất
Ấn Độ đặt cược hơn 100 tỷ USD để trở thành trung tâm dữ liệu AI toàn cầu; Hơn 54.000 doanh nghiệp gia nhập và quay lại thị trường trong tháng 1;...
- 00:11 Đề xuất phân cấp địa phương kiểm tra thực phẩm nhập khẩu để giảm ùn tắc
- 01:28 Hải Phòng điều chỉnh cách bồi thường đất thu hồi để đẩy nhanh giải phóng mặt bằng
- 02:22 Hơn 54.000 doanh nghiệp gia nhập và quay lại thị trường trong tháng 1
- 03:14 Quỹ SPDR mua mạnh vàng giữa cú rơi giá kỷ lục trong đêm
- 04:10 Ấn Độ đặt cược hơn 100 tỷ USD để trở thành trung tâm dữ liệu AI toàn cầu
- 05:05 Châu Á bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ nhanh chưa từng có
- 06:08 Cảnh báo của MSCI làm rung chuyển thị trường Indonesia