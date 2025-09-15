Thứ hai, 15/9/2025, 06:00 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Đề xuất dạy tiếng Campuchia, Thái Lan, Indonesia ở phổ thông | Đà Nẵng dự kiến tăng giá thuê nhà ở xã hội đến năm 2030
Giá vàng nhẫn, vàng miếng ổn định quanh 128 – 131 triệu đồng/lượng sau một tuần lao dốc; Thủ tướng Qatar kêu gọi trừng phạt Israel...
00:00
00:00/00:00
Nội dung chính
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:12 Đề xuất dạy tiếng Campuchia, Thái Lan, Indonesia ở phổ thông
- 01:11 Đà Nẵng dự kiến tăng giá thuê nhà ở xã hội đến năm 2030
- 02:07 Giá vàng nhẫn, vàng miếng ổn định quanh 128 – 131 triệu đồng/lượng sau một tuần lao dốc
- 03:08 VNM ETF thêm mới 4 cổ phiếu
- 04:14 Chứng khoán kết tuần trong sắc xanh, VN-Index giữ vững mốc 1.667 điểm
- 05:15 TP.HCM công khai 195 doanh nghiệp nợ thuế, nhiều “ông lớn” bất động sản dẫn đầu
- 06:09 Phát hành trái phiếu doanh nghiệp bật tăng trong tháng 8
- 06:59 Mỹ và Trung Quốc đưa TikTok vào đàm phán thương mại
- 07:53 Thủ tướng Qatar kêu gọi trừng phạt Israel
- 08:47 Huyền thoại quyền Anh Ricky Hatton qua đời ở tuổi 46
Xem tiếp
×
Điểm tin 6h: Đề xuất dạy tiếng Campuchia, Thái Lan, Indonesia ở phổ thông | Đà Nẵng dự kiến tăng giá thuê nhà ở xã hội đến năm 2030