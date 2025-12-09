Thứ ba, 9/12/2025, 06:11 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Đề xuất công chức thuế được hỗ trợ thêm 100% lương | Ông Zelensky hội đàm với ba lãnh đạo châu Âu về xung đột Ukraine
Đề xuất giảm đến 70 phần trăm tiền chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở; Động đất 7,6 độ gây cảnh báo sóng thần ở Nhật...
00:00
00:00/00:00
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:12 Đề xuất giảm đến 70 phần trăm tiền chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở
- 01:01 Đề xuất công chức thuế được hỗ trợ thêm 100% lương
- 01:53 HĐND TP HCM sẽ chất vấn về an toàn thực phẩm và đầu tư công
- 02:49 Be Group đặt mục tiêu IPO vào năm 2028
- 03:46 Lợi nhuận các nhà máy Samsung tại Việt Nam tăng gấp đôi trong 9 tháng
- 04:46 Ông Zelensky hội đàm với ba lãnh đạo châu Âu về xung đột Ukraine
- 05:55 Động đất 7,6 độ gây cảnh báo sóng thần ở Nhật
- 07:00 Các quốc gia châu Âu kêu gọi nới lỏng lệnh cấm xe xăng