Điểm tin 6h: Đầu tư công cần ưu tiên cho các dự án 'có thể xoay chuyển tình thế' | Xây dựng đề án tiền lương cán bộ, công chức sau tinh gọn bộ máy
Thủ tướng yêu cầu giảm thời gian cấp giấy phép lái xe; 'Cần cởi mở tiêu chí thu hút nhà đầu tư chiến lược vào TP HCM';....

Diễm Hạnh

