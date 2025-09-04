Thứ năm, 4/9/2025, 06:06 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Đầu tư công cần ưu tiên cho các dự án 'có thể xoay chuyển tình thế' | Xây dựng đề án tiền lương cán bộ, công chức sau tinh gọn bộ máy
Thủ tướng yêu cầu giảm thời gian cấp giấy phép lái xe; 'Cần cởi mở tiêu chí thu hút nhà đầu tư chiến lược vào TP HCM';....
00:00
00:00/00:00
Nội dung chính
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:12 Đầu tư công cần ưu tiên cho các dự án lớn 'có thể xoay chuyển tình thế'
- 01:21 Xây dựng đề án tiền lương cán bộ, công chức sau tinh gọn bộ máy
- 02:12 Thủ tướng yêu cầu giảm thời gian cấp giấy phép lái xe
- 03:07 'Cần cởi mở tiêu chí thu hút nhà đầu tư chiến lược vào TP HCM'
- 04:15 Chủ tịch nước gặp lãnh đạo nhiều nước tại Trung Quốc
- 05:18 Quyền Thủ tướng Thái Lan bị tố khi quân
- 06:07 Ông Putin mời lãnh đạo Triều Tiên ngồi chung xe
- 06:40 Ông Putin nói sẽ kết thúc chiến sự Ukraine bằng vũ lực nếu không thể đàm phán
- 07:20 Salesforce thay thế 4.000 nhân viên bằng AI
Xem tiếp
×
Điểm tin 6h: Đầu tư công cần ưu tiên cho các dự án 'có thể xoay chuyển tình thế' | Xây dựng đề án tiền lương cán bộ, công chức sau tinh gọn bộ máy