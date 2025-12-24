Điểm tin
Điểm tin 6h: Đại học Quốc gia TP HCM và nhiều tập đoàn vào diện thanh tra | Kinh tế Mỹ tăng trưởng vượt dự báo
Thứ tư, 24/12/2025, 06:12 (GMT+7)

Việt Nam cần 1,65 triệu tỷ đồng vốn đầu tư công nếu muốn tăng trưởng 10% năm sau; Đại gia bán lẻ Thái chuyển nhượng chuỗi điện máy Nguyễn Kim;...

