Điểm tin 6h: Đại học Quốc gia TP HCM và nhiều tập đoàn vào diện thanh tra | Kinh tế Mỹ tăng trưởng vượt dự báo

Việt Nam cần 1,65 triệu tỷ đồng vốn đầu tư công nếu muốn tăng trưởng 10% năm sau; Đại gia bán lẻ Thái chuyển nhượng chuỗi điện máy Nguyễn Kim;...