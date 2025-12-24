Thứ tư, 24/12/2025, 06:12 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Đại học Quốc gia TP HCM và nhiều tập đoàn vào diện thanh tra | Kinh tế Mỹ tăng trưởng vượt dự báo
Việt Nam cần 1,65 triệu tỷ đồng vốn đầu tư công nếu muốn tăng trưởng 10% năm sau; Đại gia bán lẻ Thái chuyển nhượng chuỗi điện máy Nguyễn Kim;...
- 00:13 Đại học Quốc gia TP HCM và nhiều tập đoàn vào diện thanh tra năm 2026
- 01:13 Thủ tướng: Chọn phương thức đầu tư tối ưu nhất cho đường sắt tốc độ cao Bắc Nam
- 02:19 Việt Nam cần 1,65 triệu tỷ đồng vốn đầu tư công nếu muốn tăng trưởng 10% năm sau
- 03:29 Đại gia bán lẻ Thái chuyển nhượng chuỗi điện máy Nguyễn Kim
- 04:31 Người trẻ dẫn dắt làn sóng mua căn hộ tại Đông TP.HCM
- 05:35 Xuất khẩu điện thoại và linh kiện của Việt Nam giảm hơn 21% trong tháng 11 năm 2025
- 06:35 Tỷ suất sinh Việt Nam chạm đáy lịch sử, nguy cơ tiếp tục giảm trong nhiều thập kỷ
- 07:34 Việt Nam có thể trở thành trung tâm tái xuất khí thiên nhiên hóa lỏng
- 08:27 Trung Quốc nổi lên như yếu tố mới định hình giá dầu toàn cầu
- 09:24 Rupee Ấn Độ trở thành đồng tiền châu Á mất giá mạnh nhất năm 2025
- 10:20 Kinh tế Mỹ tăng trưởng vượt dự báo