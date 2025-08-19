Thứ ba, 19/8/2025, 06:04 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Đại gia Malaysia chi 68 triệu USD thâu tóm 'đất vàng' tại TP HCM | Ông Zelensky gặp ông Trump tại Nhà Trắng
Nhóm BĐS – dầu khí tăng mạnh, khối ngoại tiếp tục bán ròng, tự doanh CTCK mua ròng hơn 200 tỷ; Anh, EU, Nhật, Hàn sốt ruột chờ Trump ký giảm thuế ô tô, thép...
- 00:12 Nhóm BĐS – dầu khí tăng mạnh, khối ngoại tiếp tục bán ròng, tự doanh CTCK mua ròng hơn 200 tỷ
- 01:36 Thị trường điện rẻ kỷ lục, PV Power giữ vững doanh thu và mở rộng hệ sinh thái xe điện cùng Vingroup
- 02:41 Tỷ lệ vỡ nợ của trái phiếu năng lượng gần 55%
- 03:46 Giá vàng miếng tiếp tục lập đỉnh mới
- 05:09 Đại gia Malaysia chi 68 triệu USD thâu tóm 'đất vàng' tại TP HCM
- 06:16 Khối xe pháo quân sự tập kết về trung tâm Hà Nội trong đêm
- 07:21 Ông Zelensky gặp ông Trump tại Nhà Trắng
- 08:20 Anh, EU, Nhật, Hàn sốt ruột chờ Trump ký giảm thuế ô tô, thép
