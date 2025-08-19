Điểm tin
Điểm tin 6h: Đại gia Malaysia chi 68 triệu USD thâu tóm 'đất vàng' tại TP HCM | Ông Zelensky gặp ông Trump tại Nhà Trắng
Thứ ba, 19/8/2025, 06:04 (GMT+7)

Điểm tin 6h: Đại gia Malaysia chi 68 triệu USD thâu tóm 'đất vàng' tại TP HCM | Ông Zelensky gặp ông Trump tại Nhà Trắng

Nhóm BĐS – dầu khí tăng mạnh, khối ngoại tiếp tục bán ròng, tự doanh CTCK mua ròng hơn 200 tỷ; Anh, EU, Nhật, Hàn sốt ruột chờ Trump ký giảm thuế ô tô, thép...

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x
Quảng Hường

Nội dung chính

Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe

Xem tiếp

×
Điểm tin 6h: Đại gia Malaysia chi 68 triệu USD thâu tóm 'đất vàng' tại TP HCM | Ông Zelensky gặp ông Trump tại Nhà Trắng