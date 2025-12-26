Thứ sáu, 26/12/2025, 06:23 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Công chức được đánh giá theo thang điểm 100 | 'Truy' tài sản từng cá nhân nếu hộ kinh doanh không nộp phạt hành chính
Thiếu niên tử vong sau hai ngày vào trung tâm công tác xã hội; Chứng khoán hôm nay có thể lùi về 1.700 điểm...
- 00:13 'Truy' tài sản từng cá nhân nếu hộ kinh doanh không đủ tiền nộp phạt hành chính, từ 1/1/2026
- 01:17 Công chức được đánh giá theo thang điểm 100
- 02:03 TP HCM dự kiến làm cầu Thủ Thiêm 4 bằng ngân sách
- 02:49 Đề xuất đầu tư gần 8.800 tỷ đồng xây đường liên cảng Cát Lái – Phú Hữu
- 03:41 Chủ tịch Mường Thanh Lê Thanh Thản bị cáo buộc thu lợi bất chính thêm 19 tỷ đồng
- 04:33 Học sinh TP HCM có thể nghỉ Tết Nguyên đán tối đa 14 ngày
- 05:11 Thiếu niên tử vong sau hai ngày vào trung tâm công tác xã hội
- 05:44 Giá đất nông nghiệp tại TP Hồ Chí Minh dự kiến tăng mạnh từ năm 2026
- 06:37 Chứng khoán hôm nay có thể lùi về 1.700 điểm