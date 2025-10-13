Thứ hai, 13/10/2025, 06:05 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Chứng khoán tuần này có thể tăng tiếp | Tiết kiệm 39.000 tỷ đồng mỗi năm sau sắp xếp bộ máy
Đất hiếm - nguồn cơn khiến ông Trump tăng thuế với Trung Quốc; Xả súng tại quán bar Mỹ, ít nhất 4 người chết...
- 00:12 Chứng khoán tuần này có thể tăng tiếp
- 01:03 Làn sóng doanh nghiệp ồ ạt lên sàn, thị trường chứng khoán ‘thiên thời – địa lợi’
- 02:10 Gần 1 tỷ cổ phiếu ngân hàng sắp 'chuyển nhà'
- 02:57 Hàng Việt vẫn bứt tốc sang Mỹ
- 03:44 Lâm Đồng hút hơn 35.000 tỷ đồng đầu tư vào đô thị, năng lượng và du lịch
- 04:35 Khởi công nhà máy LNG Thái Bình gần 2,7 tỷ USD
- 05:22 Tiết kiệm 39.000 tỷ đồng mỗi năm sau sắp xếp bộ máy
- 07:09 Đất hiếm - nguồn cơn khiến ông Trump tăng thuế với Trung Quốc
- 08:11 Thị trường tiền số “đỏ lửa” sau tuyên bố của Tổng thống Trump
- 08:58 Mỹ dọa cấm tàu cập cảng nếu ủng hộ phí khí thải tàu biển
- 09:51 Xả súng tại quán bar Mỹ, ít nhất 4 người chết