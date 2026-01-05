Thứ hai, 5/1/2026, 06:11 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Chứng khoán toàn cầu tăng trưởng 2 chữ số năm thứ 3 liên tiếp | Xuất khẩu dầu mỏ Venezuela tê liệt
Vợ chồng cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm ra tòa với cáo buộc nhận hối lộ; Những khu đất, dự án “xông đất” thị trường đấu giá năm 2026 ở Hà Nội...
- 00:12 Chứng khoán toàn cầu tăng trưởng 2 chữ số năm thứ 3 liên tiếp
- 01:00 Hạ tầng AI có thể kích hoạt làn sóng vay nợ 1,5 nghìn tỷ USD của các tập đoàn công nghệ
- 01:51 Những khu đất, dự án “xông đất” thị trường đấu giá năm 2026 ở Hà Nội
- 02:49 Bắc Ninh chuẩn bị khởi công dự án gần 4.000 căn hộ
- 03:37 Trình báo cáo nghiên cứu khả thi đường sắt tốc độ cao Bắc Nam trước 15/1
- 04:31 Vợ chồng cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm ra tòa với cáo buộc nhận hối lộ
- 05:59 Công nhân bị cọc sắt đè chết khi xây cao tốc TP HCM - Long Thành
- 06:34 Xuất khẩu dầu mỏ Venezuela tê liệt
- 07:25 Vợ quan chức Mỹ đăng ảnh cờ Mỹ phủ kín Greenland, Đan Mạch phản đối
- 08:14 Tài sản nhiều tỷ phú tiền điện tử sụt giảm mạnh sau năm 2025 biến động