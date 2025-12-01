Thứ hai, 1/12/2025, 06:05 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 12 | Giá vàng có thể tăng tuần này
Khách bay Vietnam Airlines không gửi hành lý phải làm thủ tục bằng VNeID hoặc tại kiốt; 20 ngân hàng tăng lãi suất tiết kiệm tháng 11, VPBank dẫn đầu...
- 00:12 Cầu vượt cửa biển Thuận An đã xây xong nhưng chưa thể thông xe
- 01:07 20 ngân hàng tăng lãi suất tiết kiệm tháng 11, VPBank dẫn đầu
- 02:05 Việt Nam thiếu 27.000 kỹ sư bán dẫn đến 2030
- 02:52 Huế thu 11.700 tỷ đồng từ du lịch, tăng trưởng ấn tượng
- 03:56 Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 12
- 06:13 Khách bay Vietnam Airlines không gửi hành lý phải làm thủ tục bằng VNeID hoặc tại kiốt
- 07:15 Việt Nam thắng đậm Malaysia để dự VCK U17 châu Á 2026
- 08:12 Quốc vương Brunei thăm Việt Nam, gặp Tổng Bí thư
- 09:20 Giá vàng có thể tăng tuần này
- 10:13 Nền kinh tế Mỹ ngày càng phụ thuộc vào đầu tư AI