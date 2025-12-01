Điểm tin 6h: Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 12 | Giá vàng có thể tăng tuần này

Khách bay Vietnam Airlines không gửi hành lý phải làm thủ tục bằng VNeID hoặc tại kiốt; 20 ngân hàng tăng lãi suất tiết kiệm tháng 11, VPBank dẫn đầu...