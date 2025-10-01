Thứ tư, 1/10/2025, 06:25 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 10 | Hơn 20 đại học chuyển dạy online, hoãn thi vì mưa ngập
6 thủy điện lớn đang xả lũ; Bí thư Bắc Ninh làm Thứ trưởng Quốc phòng...
00:00
00:00/00:00
Nội dung chính
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:13 Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 10
- 01:21 6 thủy điện lớn đang xả lũ
- 02:15 Hơn 20 đại học chuyển dạy online, hoãn thi vì mưa ngập
- 02:53 Bí thư Bắc Ninh làm Thứ trưởng Quốc phòng
- 03:41 'Sẽ không có Bí thư tỉnh, thành nào là người địa phương'
- 04:24 ADB nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam lên 6,7%
- 05:38 Tranh luận mở rộng bảo hiểm vàng, USD gửi ngân hàng