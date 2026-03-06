Thứ sáu, 6/3/2026, 06:39 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Chính phủ lập Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng | AFC sẽ 'nhanh chóng điều tra' vụ Malaysia gian lận nhập tịch
Giá xăng dầu tăng mạnh do xung đột Trung Đông leo thang; Hà Tĩnh thông báo bán gần 30 kg vàng thuộc sở hữu toàn dân...
00:00
00:00/00:00
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:12 Giá vàng miếng SJC nhích nhẹ sau hai phiên giảm sâu
- 01:07 Giá xăng dầu tăng mạnh do xung đột Trung Đông leo thang
- 02:07 Chính phủ lập Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng
- 03:17 Hồ Chí Minh City phê duyệt lập quỹ đầu tư mạo hiểm vốn 500 tỷ đồng
- 04:13 Một người trúng Jackpot hơn 114 tỷ đồng
- 04:56 Hà Tĩnh thông báo bán gần 30 kg vàng thuộc sở hữu toàn dân
- 05:49 Iran tuyên bố phóng tên lửa xuyên qua 7 lớp phòng thủ của Israel
- 06:58 Châu Âu đối mặt nguy cơ khủng hoảng năng lượng vì xung đột Iran
- 07:49 Vladimir Putin dọa cắt khí đốt sang EU, châu Âu thêm áp lực giữa khủng hoảng năng lượng
- 08:34 AFC sẽ 'nhanh chóng điều tra' vụ Malaysia gian lận nhập tịch