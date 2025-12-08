Thứ hai, 8/12/2025, 06:09 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Chất lượng không khí Hà Nội trở lại ngưỡng rất xấu | Campuchia - Thái Lan đấu súng ở biên giới
Giảm lãi vay cho 3 triệu khách hàng tại 22 tỉnh, thành chịu bão lũ; Thiệt hại kinh tế khổng lồ do mưa lũ tại châu Á...
- 00:12 Số tài khoản chứng khoán mở mới tháng 11 giảm xuống mức thấp nhất 4 tháng
- 01:14 Nguồn cung lớn tại Cần Giờ kéo giá thấp tầng Thành phố Hồ Chí Minh giảm mạnh
- 02:20 Thủ tướng yêu cầu giải ngân 360.000 tỷ đồng trong 55 ngày
- 03:15 Hưng Yên công bố giá nhà ở xã hội gần 21 triệu đồng/m², chuẩn bị mở bán gần 1.000 căn
- 04:27 Giảm lãi vay cho 3 triệu khách hàng tại 22 tỉnh, thành chịu bão lũ
- 05:29 Việt Nam áp dụng thị thực điện tử tại 41 cửa khẩu từ đầu tháng 12
- 06:27 Chất lượng không khí Hà Nội trở lại ngưỡng rất xấu
- 07:39 Campuchia - Thái Lan đấu súng ở biên giới
- 09:00 EU bế tắc trong kế hoạch tịch thu hơn 200 tỷ euro tài sản Nga
- 09:59 Thiệt hại kinh tế khổng lồ do mưa lũ tại châu Á