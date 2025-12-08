Điểm tin
Điểm tin 6h: Chất lượng không khí Hà Nội trở lại ngưỡng rất xấu | Campuchia - Thái Lan đấu súng ở biên giới
Thứ hai, 8/12/2025, 06:09 (GMT+7)

Điểm tin 6h: Chất lượng không khí Hà Nội trở lại ngưỡng rất xấu | Campuchia - Thái Lan đấu súng ở biên giới

Giảm lãi vay cho 3 triệu khách hàng tại 22 tỉnh, thành chịu bão lũ; Thiệt hại kinh tế khổng lồ do mưa lũ tại châu Á...

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x
Quảng Hường

Nội dung chính

Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe

Xem tiếp

×
Điểm tin 6h: Chất lượng không khí Hà Nội trở lại ngưỡng rất xấu | Campuchia - Thái Lan đấu súng ở biên giới