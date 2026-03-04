Thứ tư, 4/3/2026, 06:06 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Căng thẳng eo biển Hormuz có nguy cơ đe dọa kinh tế châu Á | Giá vàng thế giới, chứng khoán Mỹ cùng lao dốc
Việt Nam điều chỉnh đường bay châu Âu, gần 3.000 khách bị ảnh hưởng tại Nội Bài; Đề xuất cho phạm nhân video call miễn phí, thăm người nhà online...
00:00
00:00/00:00
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:12 Việt Nam điều chỉnh đường bay châu Âu, gần 3.000 khách bị ảnh hưởng tại Nội Bài
- 00:58 Đề xuất cho phạm nhân video call miễn phí, thăm người nhà online
- 01:46 Lốc xoáy làm hơn 100 nhà tốc mái, hư hỏng
- 02:34 Mỹ, Israel tấn công trụ sở hội đồng bầu chọn lãnh tụ Iran
- 03:24 Căng thẳng eo biển Hormuz có nguy cơ đe dọa kinh tế châu Á
- 04:19 Giá dầu, khí đốt toàn cầu tăng vọt
- 05:20 Giá vàng thế giới, chứng khoán Mỹ cùng lao dốc