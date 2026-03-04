Điểm tin 6h: Căng thẳng eo biển Hormuz có nguy cơ đe dọa kinh tế châu Á | Giá vàng thế giới, chứng khoán Mỹ cùng lao dốc

Việt Nam điều chỉnh đường bay châu Âu, gần 3.000 khách bị ảnh hưởng tại Nội Bài; Đề xuất cho phạm nhân video call miễn phí, thăm người nhà online...