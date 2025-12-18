Thứ năm, 18/12/2025, 09:01 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Camera AI có thể truy vết xe vi phạm trong 75 ngày | Chất lượng không khí ở TP HCM suy giảm
2025 - năm đột phá về hạ tầng giao thông; Hà Nội khởi công, khánh thành 6 dự án hạ tầng dịp 19/12;....
00:00
00:00/00:00
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:13 Camera AI có thể truy vết xe vi phạm trong 75 ngày
- 01:20 Chất lượng không khí ở TP HCM suy giảm
- 02:26 2025 - năm đột phá về hạ tầng giao thông
- 03:34 Hà Nội khởi công, khánh thành 6 dự án hạ tầng dịp 19/12
- 04:15 Cựu trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội rút kháng cáo trước phiên phúc thẩm
- 05:26 Chủ tịch nước: Quân đội phải đột phá công nghệ, hiện đại hóa vũ khí
- 06:18 Lạc quan cao độ, các quỹ đầu tư hạ tiền mặt xuống mức thấp kỷ lục
- 07:10 Căng thẳng biên giới với Thái Lan giáng cú sốc vào du lịch Campuchia
- 07:55 Mỹ thu hơn 200 tỷ USD từ các mức thuế quan mới trong năm 2025
- 08:41 USD tự do tiếp tục giảm, chênh lệch với ngân hàng thu hẹp rõ rệt
- 09:33 EU cấm hoàn toàn khí đốt Nga từ cuối năm 2027