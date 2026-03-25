Thứ tư, 25/3/2026, 06:00 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Bước sang ngày 26 xung đột ở Trung Đông
Iran tuyên bố sẽ chiến đấu đến khi 'hoàn toàn chiến thắng; TP HCM chi 1.230 tỷ đồng xây cống thép có âu thuyền ngăn triều,...
- 00:12 Iran tuyên bố sẽ chiến đấu đến khi 'hoàn toàn chiến thắng'
- 00:57 Israel muốn kiểm soát khu vực rộng lớn ở miền nam Lebanon
- 01:47 Cú đạp phanh của ông Trump giúp Trung Đông thoát bờ vực thẳm
- 02:38 Tình thế 'cực chẳng đã' của các nước vùng Vịnh trong chiến sự Iran
- 03:24 Xăng gần 50.000 đồng/lít, Philippines lần đầu nhập dầu Nga sau 5 năm
- 04:06 Quỹ đầu tư 100 tỷ USD của Mỹ muốn tham gia Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam
- 04:57 TP HCM chi 1.230 tỷ đồng xây cống thép có âu thuyền ngăn triều
- 05:51 Đất nền Hà Nội hạ nhiệt, giá rao bán giảm nhẹ đầu năm 2026
- 06:34 Chứng khoán bật tăng nhưng dòng tiền vẫn dè chừng sau cú rơi mạnh
- 07:20 Tỷ giá USD bật tăng, Ngân hàng Nhà nước nới biên độ điều hành