Thứ năm, 19/3/2026, 06:01 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Bước sang ngày 20 xung đột ở Trung Đông
Ông Trump tạm gỡ 'luật hàng hải trăm năm' để giảm tác động từ chiến sự Iran; Stockholm phản đối vụ Iran tử hình công dân Thụy Điển...
- 00:12 Ông Trump tạm gỡ 'luật hàng hải trăm năm' để giảm tác động từ chiến sự Iran
- 00:57 Nỗ lực chứng minh mình còn sống của Thủ tướng Israel giữa thời AI
- 01:41 Stockholm phản đối vụ Iran tử hình công dân Thụy Điển
- 02:33 Philippines lo thiếu nhiên liệu, tìm nguồn nhập khẩu khẩn cấp từ Nga
- 03:19 Fed giữ nguyên lãi suất
- 04:08 Giá vàng thế giới giảm mạnh
- 04:59 Khai thác 37 km cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trước 31/3
- 05:42 Xuất khẩu tôm sang Mỹ giảm sâu
- 06:41 Cổ phiếu dầu khí bật tăng kéo thị trường chứng khoán đảo chiều cuối phiên