Thứ ba, 17/3/2026, 06:01 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Bước sang ngày 18 xung đột Trung Đông
Thủ tướng Israel tiếp tục đăng video chứng minh mình còn sống; Ba tàu dầu Pakistan băng qua Eo biển Hormuz an toàn...
- 00:12 Thủ tướng Israel tiếp tục đăng video chứng minh mình còn sống
- 01:11 Ba tàu dầu Pakistan băng qua Eo biển Hormuz an toàn
- 02:07 Xung đột Trung Đông làm gián đoạn bay quốc tế, giá vé tăng
- 02:54 Fed họp chính sách, giá vàng đối mặt biến động mạnh
- 03:41 Giá Bitcoin tăng mạnh, vượt mốc 74.000 đô la Mỹ
- 04:30 Cổ phiếu xăng dầu giảm mạnh, gây áp lực lên thị trường
- 05:16 Ông Trần Đăng Quỳnh làm Phó bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình