Thứ năm, 12/3/2026, 06:06 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Bước sang ngày 13 xung đột ở Trung Đông
Ông Trump: Hầu như không còn gì để nhắm mục tiêu ở Iran; Tây Ban Nha rút đại sứ khỏi Israel vô thời hạn...
- 00:12 Ông Trump: Hầu như không còn gì để nhắm mục tiêu ở Iran
- 01:13 Israel nói chiến dịch nhằm vào Iran sẽ không giới hạn thời gian
- 01:48 Iran dọa tấn công ngân hàng, hãng công nghệ Mỹ tại Trung Đông
- 02:44 Iran cảnh báo giá dầu có thể lên 200 USD
- 03:15 Iran thông báo tẩy chay World Cup 2026
- 04:03 Tây Ban Nha rút đại sứ khỏi Israel vô thời hạn
- 04:55 Lần đầu ứng dụng dữ liệu dân cư, VNeID trong nhiều khâu bầu cử
- 05:48 Hải Phòng sẽ là siêu đô thị biển 9,5 triệu dân
- 06:45 Sếp nhiều doanh nghiệp lớn chi hàng nghìn tỷ 'đỡ' giá cổ phiếu
- 07:45 Giá xăng giảm gần 4.000 đồng một lít
- 08:46 Giá xăng dầu và vật liệu tăng gây áp lực lên bất động sản
- 09:42 Khối ngoại mua ròng hơn 1.100 tỷ đồng khi VN-Index tăng mạnh
- 10:34 63.000 tấn khí hóa lỏng cập cảng Thành phố Hồ Chí Minh an toàn