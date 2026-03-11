Thứ tư, 11/3/2026, 06:06 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Bước sang ngày 12 xung đột ở Trung Đông
Mỹ dùng bom xuyên phá 900 kg tấn công bệ phóng tên lửa dưới lòng đất Iran; Thiếu dầu diesel, công trình phục vụ APEC nguy cơ chậm tiến độ...
- 00:12 Mỹ dùng bom xuyên phá 900 kg tấn công bệ phóng tên lửa dưới lòng đất Iran
- 00:59 Thông điệp cứng rắn của Iran khi chọn tân Lãnh tụ Tối cao
- 01:52 Mỹ tốn 5,6 tỷ USD đạn dược trong hai ngày đầu tấn công Iran
- 02:39 Iran tuyên bố chuyển sang tập kích bằng tên lửa mang đầu đạn trên một tấn
- 03:27 Quan chức Iran nói ông Trump 'nên coi chừng chính mình bị xóa sổ'
- 04:19 Thủ tướng: Sử dụng ngay Quỹ bình ổn giá xăng dầu
- 05:08 Thiếu dầu diesel, công trình phục vụ APEC nguy cơ chậm tiến độ
- 05:59 Ngành hàng không cảnh báo nguy cơ thiếu nhiên liệu bay từ tháng 4
- 06:54 TP HCM tính xây ngầm metro Bến Thành - Cần Giờ qua bến Nhà Rồng
- 07:48 Việt Nam có 8 tỷ phú trong danh sách thế giới
- 08:48 Trần Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu trở lại tuyển Việt Nam
- 09:38 Giá xăng tăng hơn 2.000 đồng một lít
- 10:37 Cổ phiếu ngân hàng dẫn dắt, VN-Index tăng gần 24 điểm
- 11:39 Bitcoin tăng trở lại, dòng tiền có dấu hiệu chuyển từ vàng sang tiền số