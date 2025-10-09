Điểm tin 6h: Bốn tỉnh miền Bắc 'chìm' trong lũ lịch sử | Giá điện hai thành phần được thí điểm từ tháng này

Lũ ở Bắc Ninh chạm đỉnh lịch sử, uy hiếp hệ thống đê; TP HCM cho Vingroup lắp trạm sạc điện tại điểm thu phí đỗ xe dưới lòng đường...