Thứ năm, 9/10/2025, 06:02 (GMT+7)

Điểm tin 6h: Bốn tỉnh miền Bắc 'chìm' trong lũ lịch sử | Giá điện hai thành phần được thí điểm từ tháng này

Lũ ở Bắc Ninh chạm đỉnh lịch sử, uy hiếp hệ thống đê; TP HCM cho Vingroup lắp trạm sạc điện tại điểm thu phí đỗ xe dưới lòng đường...

