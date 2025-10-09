Thứ năm, 9/10/2025, 06:02 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Bốn tỉnh miền Bắc 'chìm' trong lũ lịch sử | Giá điện hai thành phần được thí điểm từ tháng này
Lũ ở Bắc Ninh chạm đỉnh lịch sử, uy hiếp hệ thống đê; TP HCM cho Vingroup lắp trạm sạc điện tại điểm thu phí đỗ xe dưới lòng đường...
- 00:06 Cơ thủ Việt Nam bị xử ép ở World Cup billiard
- 00:54 Bốn tỉnh miền Bắc 'chìm' trong lũ lịch sử
- 01:36 Lũ ở Bắc Ninh chạm đỉnh lịch sử, uy hiếp hệ thống đê
- 02:34 Giá điện hai thành phần được thí điểm từ tháng này
- 03:19 Cao tốc TP HCM - Long Thành rào chắn để thi công mở rộng
- 04:11 TP HCM cho Vingroup lắp trạm sạc điện tại điểm thu phí đỗ xe dưới lòng đường
- 05:07 Đề xuất gần 200 tỷ đồng chống ngập bến Ninh Kiều
- 06:06 Loạt địa phương ở miền nam Trung Quốc chìm trong nước lũ