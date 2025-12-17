Thứ tư, 17/12/2025, 06:02 (GMT+7)
Điểm tin 6h: 'Big 4' ngân hàng nhập cuộc đua tăng lãi suất tiết kiệm | Nga tuyên bố kiểm soát thành phố chiến lược Kupyansk
Mỗi chữ ký của nữ Cục trưởng An toàn thực phẩm giá 'ít nhất 2 triệu đồng'; Việc làm Mỹ quyết định lãi suất tháng 1 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ
- 00:12 'Big 4' ngân hàng nhập cuộc đua tăng lãi suất tiết kiệm
- 01:33 Chứng khoán Việt Nam tăng mạnh nhất châu Á sau khi “đánh rơi” hơn 100 điểm
- 02:59 Mỗi chữ ký của nữ Cục trưởng An toàn thực phẩm giá 'ít nhất 2 triệu đồng'
- 04:48 Shopee, TikTok Shop tăng phí bán hàng trước cao điểm mua sắm cuối năm
- 05:55 Gần 18.000 doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh chậm đóng bảo hiểm xã hội của người lao động
- 06:51 Việc làm Mỹ quyết định lãi suất tháng 1 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ
- 07:46 Kinh tế Trung Quốc giảm tốc diện rộng, tiêu dùng tiếp tục gây áp lực chính sách
- 08:48 Nga tuyên bố kiểm soát thành phố chiến lược Kupyansk