Thứ năm, 25/9/2025, 06:45 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Bão Ragasa hạ 4 cấp | 'Hạ tầng số ở xã, phường không hoạt động thì phải khoanh lại'
Thí sinh lo giảm cơ hội nếu bị giới hạn nguyện vọng đại học; Cựu Phó chủ tịch phường kêu oan trong vụ 'căn nhà vắng chủ';...
Nội dung chính
- 00:12 Bão Ragasa còn cấp 12, đêm qua vào vịnh Bắc Bộ
- 01:05 Cảnh tan hoang ở thành phố Trung Quốc sau bão Ragasa
- 01:55 'Hạ tầng số ở xã, phường không hoạt động thì phải khoanh lại'
- 02:50 Thí sinh lo giảm cơ hội nếu bị giới hạn nguyện vọng đại học
- 03:47 Cựu Phó chủ tịch phường kêu oan trong vụ 'căn nhà vắng chủ'
- 04:52 Nhạc sĩ Nguyễn Vũ của 'Bài thánh ca buồn' qua đời
- 05:38 VN-Index bật tăng 22 điểm, khối ngoại vẫn bán ròng gần 1.600 tỷ đồng
- 06:39 Doanh nghiệp bất động sản ráo riết mua lại trái phiếu trước hạn
- 07:51 Chứng khoán HD muốn rót gần 1.500 tỷ vào công ty sàn giao dịch tài sản mã hóa
- 08:51 Trung Quốc muốn giữ hộ vàng dự trữ của các nước khác
- 09:58 Trung Quốc từ bỏ quyền lợi của nước đang phát triển tại WTO
- 11:01 Nổ súng ở văn phòng ICE, nhiều người trúng đạn