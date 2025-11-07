Thứ sáu, 7/11/2025, 06:42 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Bão Kalmaegi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới | Mưa lũ đẩy giá thực phẩm tăng, kéo CPI tháng 10 nhích 0,2%
Bão Kalmaegi giật sập nhiều nhà, gây lũ lụt diện rộng; Nhóm trẻ bị dừng hoạt động sau vụ bạo hành bé gái...
00:00
00:00/00:00
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:12 Bão Kalmaegi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
- 01:37 Bão Kalmaegi giật sập nhiều nhà, gây lũ lụt diện rộng
- 03:14 Nhóm trẻ bị dừng hoạt động sau vụ bạo hành bé gái
- 03:58 Vingroup xin ý kiến cổ đông phát hành 3,85 tỷ cổ phiếu
- 04:52 Thí điểm thị trường tài sản mã hóa 200 tỷ USD, mở đường quản lý để phát triển
- 05:46 Mưa lũ đẩy giá thực phẩm tăng, kéo CPI tháng 10 nhích 0,2%
- 06:51 40 sân bay Mỹ cắt giảm 10% chuyến bay vì thiếu kiểm soát viên không lưu