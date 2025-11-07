Điểm tin
Điểm tin 6h: Bão Kalmaegi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới | Mưa lũ đẩy giá thực phẩm tăng, kéo CPI tháng 10 nhích 0,2%
Thứ sáu, 7/11/2025, 06:42 (GMT+7)

Điểm tin 6h: Bão Kalmaegi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới | Mưa lũ đẩy giá thực phẩm tăng, kéo CPI tháng 10 nhích 0,2%

Bão Kalmaegi giật sập nhiều nhà, gây lũ lụt diện rộng; Nhóm trẻ bị dừng hoạt động sau vụ bạo hành bé gái...

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x
Phương Nghi

Nội dung chính

Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe

Xem tiếp

×
Điểm tin 6h: Bão Kalmaegi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới | Mưa lũ đẩy giá thực phẩm tăng, kéo CPI tháng 10 nhích 0,2%