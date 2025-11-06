Thứ năm, 6/11/2025, 06:10 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Bão Kalmaegi dự báo đổ bộ Quảng Ngãi - Gia Lai | 'Kalmaegi là bão mạnh hiếm gặp trong tháng 11'
Hủy nhiều chuyến bay đến miền Trung; TP HCM khuyến cáo không dùng sản phẩm giảm cân do Ngân Collagen quảng cáo;...
- 00:13 Bão Kalmaegi dự báo đổ bộ Quảng Ngãi - Gia Lai
- 01:17 'Kalmaegi là bão mạnh hiếm gặp trong tháng 11'
- 02:36 Hủy nhiều chuyến bay đến miền Trung
- 03:37 TP HCM khuyến cáo không dùng sản phẩm giảm cân do Ngân Collagen quảng cáo
- 04:29 Bộ Giáo dục: Lương của hầu hết giáo viên thấp hơn ngành y tế, xây dựng
- 05:47 'Cần đánh thuế cao người thường xuyên mua bán bất động sản'
- 06:51 Giá bạc rơi xuống đáy 1 tháng, nhà đầu tư mua ở đỉnh lỗ nặng
- 07:56 TP.HCM mở rộng kết nối khu trung tâm phía Nam với vốn đầu tư 5.621 tỷ đồng
- 09:00 Doanh nghiệp bảo hiểm chi trả hàng trăm tỉ đồng bồi thường thiệt hại do bão lũ ở miền Trung – miền Bắc
- 09:55 Thái Lan đề xuất đầu tư khu công nghiệp công nghệ cao tại TP.HCM
- 10:54 Ông Putin ra lệnh chuẩn bị phương án nối lại thử hạt nhân