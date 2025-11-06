Điểm tin 6h: Bão Kalmaegi dự báo đổ bộ Quảng Ngãi - Gia Lai | 'Kalmaegi là bão mạnh hiếm gặp trong tháng 11'

Hủy nhiều chuyến bay đến miền Trung; TP HCM khuyến cáo không dùng sản phẩm giảm cân do Ngân Collagen quảng cáo;...