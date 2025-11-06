Điểm tin
Điểm tin 6h: Bão Kalmaegi dự báo đổ bộ Quảng Ngãi - Gia Lai | 'Kalmaegi là bão mạnh hiếm gặp trong tháng 11'
Thứ năm, 6/11/2025, 06:10 (GMT+7)

Điểm tin 6h: Bão Kalmaegi dự báo đổ bộ Quảng Ngãi - Gia Lai | 'Kalmaegi là bão mạnh hiếm gặp trong tháng 11'

Hủy nhiều chuyến bay đến miền Trung; TP HCM khuyến cáo không dùng sản phẩm giảm cân do Ngân Collagen quảng cáo;...

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x
Diễm Hạnh

Nội dung chính

Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe

Xem tiếp

×
Điểm tin 6h: Bão Kalmaegi dự báo đổ bộ Quảng Ngãi - Gia Lai | 'Kalmaegi là bão mạnh hiếm gặp trong tháng 11'