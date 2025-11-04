Điểm tin 6h: Bão Kalmaegi có thể gây giông lốc từ ngày 6/11 | Ông Hồ Sỹ Hùng làm Chủ tịch VCCI

Cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt giảm, VN-Index mất hơn 22 điểm; ICC xem xét tội ác chiến tranh trong vụ thảm sát ở Sudan...