Thứ ba, 4/11/2025, 06:18 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Bão Kalmaegi có thể gây giông lốc từ ngày 6/11 | Ông Hồ Sỹ Hùng làm Chủ tịch VCCI
Cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt giảm, VN-Index mất hơn 22 điểm; ICC xem xét tội ác chiến tranh trong vụ thảm sát ở Sudan...
- 00:12 Cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt giảm, VN-Index mất hơn 22 điểm
- 01:09 Masterise được giao xây cầu Phú Mỹ 2 trị giá gần 13.000 tỷ đồng nối TP.HCM với sân bay Long Thành
- 02:07 Giao dịch nhà thổ cư Hà Nội giảm gần 40% do giá tăng cao
- 02:53 TP.HCM sẽ bổ sung gần 7.000 ha đất công nghiệp trong 5 năm tới
- 03:44 Bão Kalmaegi có thể gây giông lốc từ ngày 6/11
- 05:21 Ông Hồ Sỹ Hùng làm Chủ tịch VCCI
- 06:15 ICC xem xét tội ác chiến tranh trong vụ thảm sát ở Sudan