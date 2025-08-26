Điểm tin 6h: Bão Kajiki suy yếu | TP HCM dự kiến thu hồi 325 ha đất làm metro nối Cần Giờ

Bốn khuyến cáo của Hanoi Metro với khách đi tàu điện dịp 2/9; Băng nhóm cho hàng nghìn người vay lãi 608% bị bắt...