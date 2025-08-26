Thứ ba, 26/8/2025, 06:15 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Bão Kajiki suy yếu | TP HCM dự kiến thu hồi 325 ha đất làm metro nối Cần Giờ
Bốn khuyến cáo của Hanoi Metro với khách đi tàu điện dịp 2/9; Băng nhóm cho hàng nghìn người vay lãi 608% bị bắt...
- 00:12 Bão Kajiki suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
- 02:35 Khối ngoại bán ròng gần 1.800 tỷ, cổ phiếu ngân hàng lao dốc
- 03:29 Bitcoin lao dốc 5.000 USD trong 5 phút, nỗi lo sụp đổ lan rộng
- 04:14 TP HCM dự kiến thu hồi 325 ha đất làm metro nối Cần Giờ
- 05:25 Khó kiểm soát chất lượng mỹ phẩm nhà làm bán online
- 06:46 Băng nhóm cho hàng nghìn người vay lãi 608% bị bắt
- 07:48 Bốn khuyến cáo của Hanoi Metro với khách đi tàu điện dịp 2/9
- 08:52 Ông Trump ám chỉ về 'cuộc thanh trừng' ở Hàn Quốc
- 09:44 Trump dọa trừng phạt Nga, nỗ lực hòa đàm Moscow – Kiev bế tắc
- 10:30 Thu thuế quan giúp Mỹ giảm 4 nghìn tỷ USD thâm hụt ngân sách
