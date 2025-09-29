Thứ hai, 29/9/2025, 07:01 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Bão hoành hành ở Nghệ An - Hà Tĩnh | TP HCM tăng 3 bậc xếp hạng trung tâm tài chính toàn cầu
Chứng khoán có thể chưa dứt trạng thái đi ngang; Người Việt tăng mua xe máy điện...
- 00:12 Ngân hàng chặn lừa đảo 1.500 tỷ đồng từ 600.000 “tài khoản đen”
- 01:06 Sát giờ G, doanh nghiệp loay hoay với tài khoản giao thông
- 01:52 Việt Nam và UAE hướng tới hợp tác chiến lược trong công nghệ và trí tuệ nhân tạo
- 02:42 TP HCM tăng 3 bậc xếp hạng trung tâm tài chính toàn cầu
- 04:00 Chứng khoán có thể chưa dứt trạng thái đi ngang
- 04:59 Người Việt tăng mua xe máy điện
- 05:52 Loạt gầm cầu ở TP HCM thành nơi đậu xe, đổ rác
- 07:19 Bão hoành hành ở Nghệ An - Hà Tĩnh
- 08:08 Ấn Độ phát động chiến dịch toàn quốc kêu gọi 1,4 tỷ dân dùng hàng nội địa
- 09:02 Ấn Độ siết chuẩn tiết kiệm nhiên liệu ôtô từ năm 2027
- 10:01 Hàn Quốc bác yêu cầu chi trước 350 tỷ USD để đổi thỏa thuận với Mỹ
- 11:04 Cựu bộ trưởng nông nghiệp Trung Quốc bị kết án tử hình