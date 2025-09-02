Thứ ba, 2/9/2025, 06:03 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Bà chủ địa ốc Thiên Ân Phát bị cáo buộc chiếm đoạt 365 tỷ đồng | Kế toán bảo hiểm xã hội tham ô 65 tỷ đồng
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen; Kế toán bảo hiểm xã hội đánh tráo số tài khoản, tham ô 65 tỷ đồng...
00:00
00:00/00:00
Nội dung chính
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:12 Bộ đội, xe pháo tiến vào điểm tập kết quanh quảng trường Ba Đình
- 01:08 Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen
- 02:16 Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Nga Putin
- 03:13 Bà chủ địa ốc Thiên Ân Phát bị cáo buộc chiếm đoạt 365 tỷ đồng
- 04:34 Kế toán bảo hiểm xã hội đánh tráo số tài khoản, tham ô 65 tỷ đồng
Xem tiếp
×
Điểm tin 6h: Bà chủ địa ốc Thiên Ân Phát bị cáo buộc chiếm đoạt 365 tỷ đồng | Kế toán bảo hiểm xã hội tham ô 65 tỷ đồng