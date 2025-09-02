Điểm tin
Thứ ba, 2/9/2025, 06:03 (GMT+7)

Điểm tin 6h: Bà chủ địa ốc Thiên Ân Phát bị cáo buộc chiếm đoạt 365 tỷ đồng | Kế toán bảo hiểm xã hội tham ô 65 tỷ đồng

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen; Kế toán bảo hiểm xã hội đánh tráo số tài khoản, tham ô 65 tỷ đồng...

