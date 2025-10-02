Thứ năm, 2/10/2025, 06:06 (GMT+7)
Điểm tin 6h: 13 đại học đạt doanh thu nghìn tỷ đồng | Giá vàng miếng vọt lên 138 triệu đồng/lượng
Kình ngư Việt Nam đầu tiên giành hai HC vàng ở giải bơi châu Á; Đà Nẵng yêu cầu hoàn tất điều động cán bộ trước 15/10;...
- 00:13 13 đại học đạt doanh thu nghìn tỷ đồng
- 01:31 Giá vàng miếng vọt lên 138 triệu đồng/lượng
- 02:28 Kình ngư Việt Nam đầu tiên giành hai HC vàng ở giải bơi châu Á
- 03:12 Đà Nẵng yêu cầu hoàn tất điều động cán bộ trước 15/10
- 04:07 Việt Nam chi gần gấp đôi tiền nhập khẩu thịt heo đông lạnh
- 05:18 Cây xanh bật gốc đè hai bà cháu ở TP HCM
- 05:54 “ông lớn” bất động sản khu công nghiệp gần 4.000 tỷ vốn hóa chuẩn bị lên HOSE
- 06:54 Nhạc sĩ Thế Hiển, tác giả 'Nhánh lan rừng', qua đời
- 07:44 Sắp được quét QR bằng app ngân hàng Việt khi du lịch 5 nước châu Á
- 08:20 Chính phủ Mỹ đóng cửa: USD giảm, vàng lập kỷ lục mới
- 09:17 Warren Buffett sắp giải ngân 344 tỷ USD, Berkshire chuẩn bị thâu tóm mảng hóa chất
- 10:11 Campuchia hút mạnh vốn Trung Quốc: Hạ tầng tăng tốc, nông nghiệp bứt phá
- 11:00 Israel ra tối hậu thư với người dân Gaza City