Thứ sáu, 21/11/2025, 17:10 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Vợ chồng chủ Thẩm mỹ viện Mailisa bị bắt | Bộ Chính trị giao 4 địa phương chi viện các tỉnh thiệt hại nặng
Nước sông Đồng Nai dâng cao, hàng trăm nhà dân ngập sâu; Cựu thị trưởng Philippines lĩnh án tù chung thân vì tội buôn người...
- 00:13 Vợ chồng chủ Thẩm mỹ viện Mailisa bị bắt
- 01:36 Gia Lai, Khánh Hòa lũ giảm, Đăk Lăk nhiều nơi còn ngập sâu
- 02:33 Nhiều người gặp nạn trên cao tốc ở Đồng Nai khi đi cứu trợ miền Trung
- 03:17 Bộ Chính trị giao 4 địa phương chi viện các tỉnh thiệt hại nặng
- 04:13 Hà Nội dự kiến thi lớp 10 vào cuối tháng 6/2026
- 05:04 'Muốn tự chủ công nghệ, phải ưu đãi mạnh cho sản phẩm chiến lược'
- 05:44 Cựu bí thư xã chở ma túy thuê bị phạt 18 năm tù
- 06:46 43 người chết, thiệt hại hơn 3.000 tỷ đồng do mưa lũ
- 08:53 Quốc lộ 1 qua Khánh Hòa tê liệt, CSGT phải đóng đường
- 09:38 Nước sông Đồng Nai dâng cao, hàng trăm nhà dân ngập sâu
- 10:29 Đèo Sông Pha nối Phan Rang - Đà Lạt thông trở lại
- 11:11 12 người thoát nạn trong hai vụ cháy ở Hà Nội
- 12:00 Bộ Y tế yêu cầu thu hồi sữa ByHeart nghi nhiễm độc tố thần kinh
- 12:44 Đề xuất cấp học bổng toàn phần cho người học tiến sĩ
- 13:34 Chứng khoán chốt tuần trong sắc đỏ
- 14:38 Vingroup sắp xây bến cảng quốc tế hơn 8.800 tỷ đồng ở Hà Tĩnh
- 15:33 Hãng hydro xanh của Pháp muốn rót nửa tỷ USD vào Việt Nam
- 16:25 Nhóm khiêng quan tài trước chợ Bến Thành bị truy tố
- 17:12 Cựu thị trưởng Philippines lĩnh án tù chung thân vì tội buôn người
- 18:08 Nhật Bản lên tiếng về video nhà ngoại giao 'cúi đầu' trước quan chức Trung Quốc