Điểm tin 21h: Vợ chồng chủ Thẩm mỹ viện Mailisa bị bắt | Bộ Chính trị giao 4 địa phương chi viện các tỉnh thiệt hại nặng
Thứ sáu, 21/11/2025, 17:10 (GMT+7)

Nước sông Đồng Nai dâng cao, hàng trăm nhà dân ngập sâu; Cựu thị trưởng Philippines lĩnh án tù chung thân vì tội buôn người...

Phương Nghi

