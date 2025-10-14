Thứ ba, 14/10/2025, 16:50 (GMT+7)
Điểm tin 21h: VNPT và Qualcomm ra mắt trung tâm nghiên cứu, phát triển công nghệ lõi | Hàn Quốc truy vết tài khoản nam sinh bị tra tấn đến chết ở Campuchia
Tổng Bí thư: TP HCM cần tập trung giải quyết điểm nghẽn ùn tắc, ngập nước; Đề xuất duy trì 6 vùng kinh tế - xã hội sau sáp nhập địa phương...
- 00:12 Siết quản lý, khai thác đất hiếm để bảo đảm quốc phòng, an ninh
- 01:05 Đà Nẵng chi gần 10.000 tỷ đồng phát triển du lịch đường thủy
- 02:23 Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận tăng phí
- 03:15 VNPT và Qualcomm ra mắt trung tâm nghiên cứu, phát triển công nghệ lõi
- 04:15 Hơn 3,2 triệu bình chữa cháy giả bị bán cho người tiêu dùng
- 05:36 Hàn Quốc truy vết tài khoản nam sinh bị tra tấn đến chết ở Campuchia
- 06:59 Shark Nguyễn Hòa Bình bị bắt
- 08:08 Thu gần 900 tỷ đồng trong vụ án Shark Bình
- 09:14 Tổng Bí thư: TP HCM cần tập trung giải quyết điểm nghẽn ùn tắc, ngập nước
- 10:17 Đề xuất duy trì 6 vùng kinh tế - xã hội sau sáp nhập địa phương
- 11:39 Ông Trần Lưu Quang tiếp tục làm Bí thư Thành ủy TP HCM
- 12:48 Ông Lê Quốc Phong làm Phó bí thư thường trực Thành ủy TP HCM
- 13:41 Hải Phòng ngập diện rộng sau cơn mưa 4 tiếng
- 14:25 Mỗi lượng vàng tăng gần 1,5 triệu đồng