Thứ sáu, 6/2/2026, 17:12 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Việt Nam ưu tiên phát triển quan hệ với Campuchia, Lào; Bà Phạm Chi Lan: Không có thắng thua giữa kinh tế nhà nước và tư nhân
Chủ mưu nhập lậu nguyên liệu thịt từ vùng dịch bị buộc nộp lại 1.760 tỷ đồng; 'Thực phẩm tươi sống sẽ hỏng nếu phải chờ 10 ngày kiểm nghiệm';...
- 00:11 Việt Nam ưu tiên phát triển quan hệ với Campuchia, Lào
- 01:30 'Thực phẩm tươi sống sẽ hỏng nếu phải chờ 10 ngày kiểm nghiệm'
- 03:18 Bà Phạm Chi Lan: Không có thắng thua giữa kinh tế nhà nước và tư nhân
- 04:29 Chủ mưu nhập lậu nguyên liệu thịt từ vùng dịch bị buộc nộp lại 1.760 tỷ đồng
- 05:45 Thêm 17 trạm dừng nghỉ được vận hành trên cao tốc Bắc Nam
- 06:40 Gần 300 cổ phiếu giảm giá
- 07:44 Giáo sư Việt nhận giải thưởng danh giá ngành Thống kê
- 08:40 Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến ông Hun Sen
- 09:41 Hà Nội bắn pháo hoa 33 điểm dịp Tết Nguyên đán
- 10:35 TP HCM chốt làm cầu Thủ Thiêm 4, đường nối cảng Cát Lái đến Vành đai 3
- 11:35 TP HCM chi gần 7.000 tỷ đồng mở rộng đường cửa ngõ phía Tây
- 12:52 100 km cao tốc Bắc Nam qua miền Trung đủ điều kiện khai thác trước Tết
- 13:42 Kế hoạch cướp ngân hàng ở Gia Lai của kẻ giết người trốn truy nã
- 14:31 Phó chủ tịch UBND TP HCM làm Phó chủ tịch HĐND
- 15:35 Giá vàng miếng giảm gần 2 triệu đồng
- 16:40 Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1 cao nhất lịch sử
- 17:38 Ông chủ doanh nghiệp Tigit Motorbikes bị bắt
- 18:32 Đề xuất cấm tăng chỉ tiêu nếu dưới 70% sinh viên có việc làm đúng ngành
- 19:32 Cựu thứ trưởng Nông nghiệp bị truy tố vì nhận 4,5 tỷ đồng nâng đỡ doanh nghiệp
- 20:34 Giá tiền ảo Pi xuống mức thấp nhất từ khi mở mạng
- 21:35 Tướng Nga bị bắn ở Moskva