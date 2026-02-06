Điểm tin 21h: Việt Nam ưu tiên phát triển quan hệ với Campuchia, Lào; Bà Phạm Chi Lan: Không có thắng thua giữa kinh tế nhà nước và tư nhân

Chủ mưu nhập lậu nguyên liệu thịt từ vùng dịch bị buộc nộp lại 1.760 tỷ đồng; 'Thực phẩm tươi sống sẽ hỏng nếu phải chờ 10 ngày kiểm nghiệm';...