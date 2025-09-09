Thứ ba, 9/9/2025, 17:51 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Việt Nam thí điểm thị trường tài sản mã hóa | Cầu Cát Lái sẽ khởi công năm 2026 kết nối TP HCM với sân bay Long Thành
Thủ tướng yêu cầu tăng tín dụng, mở rộng thị trường xuất khẩu gạo; Giá USD thế giới xuống thấp nhất gần 2 tháng;..
- 00:13 Việt Nam thí điểm thị trường tài sản mã hóa
- 01:08 Cầu Cát Lái sẽ khởi công năm 2026 kết nối TP HCM với sân bay Long Thành
- 02:10 Thủ tướng yêu cầu tăng tín dụng, mở rộng thị trường xuất khẩu gạo
- 02:58 Giá USD thế giới xuống thấp nhất gần 2 tháng
- 03:53 Ukraine tố Nga thả bom xuống đám đông nhận lương hưu, khiến 21 người chết
- 04:52 Bộ ngành hợp nhất có tối đa 7 thứ trưởng
- 05:40 Bộ Tài chính trình nâng giảm trừ gia cảnh lên 15,5 triệu đồng
- 06:56 Cựu chủ tịch Thuận An đổ lỗi 'cơ chế xin - cho'
- 07:51 Cựu chủ tịch Đồng Nai bị đình chỉ tư cách đại biểu HĐND
- 08:34 Thủ đoạn đóng số seri cho vàng miếng SJC sản xuất 'chui'
- 11:25 Người dân có thể nhận 5 triệu đồng khi phản ánh vi phạm giao thông
- 12:10 Hơn 56.000 ha lúa, cây ăn quả ở Miền Tây bị lũ đe dọa
- 13:01 3,2 triệu khách hàng tiêu thụ điện tăng 30% trong tháng 8
- 13:46 Việt Nam - Yemen: Định đoạt vé dự VCK U23 châu Á
- 14:37 Thủ tướng Nepal từ chức sau ngày biểu tình đẫm máu
- 15:22 Ông Thaksin bị tuyên án một năm tù
- 16:15 Thái Lan bắt người Việt bị cáo buộc buôn lậu sừng tê từ Angola
- 16:50 Tây Ban Nha cấm vĩnh viễn chuyển vũ khí tới Israel
