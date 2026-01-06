Thứ ba, 6/1/2026, 17:10 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Việt Nam thắng Jordan ở trận ra quân U23 châu Á | TP HCM cho phép lắp tủ đổi pin xe máy điện trên vỉa hè
Hà Nội đề nghị dừng chạy tàu qua phố cà phê đường tàu; Loạt dự án gần 240.000 tỷ đồng sắp khởi công, động thổ ở TP HCM...
00:00
00:00/00:00
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:12 Việt Nam thắng Jordan ở trận ra quân U23 châu Á
- 00:54 Chủ hộ kinh doanh có thể giao bố mẹ, vợ chồng làm kế toán
- 01:46 TP HCM cho phép lắp tủ đổi pin xe máy điện trên vỉa hè
- 02:30 Hà Nội đề nghị dừng chạy tàu qua phố cà phê đường tàu
- 03:22 Trăm cảnh sát vây bắt đường dây lừa đảo, đánh bạc 9.300 tỷ đồng
- 04:11 Quán bar có nhân viên dùng xẻng dọa khách nước ngoài bị đình chỉ hoạt động
- 04:46 Mỹ yêu cầu người từ 13 nước nộp bảo lãnh 15.000 USD khi xin visa
- 05:46 Châu Âu ra tuyên bố chung phản đối ý tưởng sáp nhập Greenland của ông Trump
- 06:49 Miền Bắc thấp nhất 3 độ, cảnh báo ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng
- 08:00 TP HCM mưa trái mùa hiếm gặp nhiều ngày liên tiếp
- 08:47 1,4 triệu thanh niên 'ba không'
- 09:52 Hà Nội hoàn thành đường Vành đai 2,5 trong năm 2026
- 10:43 Loạt dự án gần 240.000 tỷ đồng sắp khởi công, động thổ ở TP HCM
- 11:39 Giá vàng miếng tăng gần 1 triệu đồng
- 12:32 Chứng khoán đạt kỷ lục trên 1.816 điểm
- 13:17 Khoảnh khắc phòng không Venezuela bắn trượt trực thăng Mỹ
- 14:28 Thái Lan tuyên bố phát hiện trung tâm lừa đảo đang xây ở Campuchia
- 15:12 Thái Lan tố Campuchia nã cối, vi phạm thỏa thuận ngừng bắn