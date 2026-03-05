Thứ năm, 5/3/2026, 17:01 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Việt Nam sẽ không để bị động về an ninh năng lượng | TP HCM siết việc cản trở lối thoát hiểm tại chung cư
NATO không kích hoạt điều khoản phòng thủ chung sau vụ hạ 'tên lửa Iran'; Đồng Nai xây đường nối quốc lộ 51 với cao tốc TP HCM - Long Thành...
- 00:11 Việt Nam sẽ không để bị động về an ninh năng lượng
- 00:58 TP HCM siết việc cản trở lối thoát hiểm tại chung cư
- 01:48 TP HCM hủy dự án khu phức hợp 3.100 căn hộ ở Nhà Rồng - Khánh Hội
- 02:30 Quy hoạch sân bay Đà Nẵng công suất 20 triệu khách mỗi năm
- 03:36 Nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu dầu khí
- 04:28 NATO không kích hoạt điều khoản phòng thủ chung sau vụ hạ 'tên lửa Iran'
- 05:29 Đề xuất giao Bộ Công an quy định tiêu chuẩn an ninh mạng cho hạ tầng AI
- 06:08 Ông Nguyễn Anh Tuấn làm Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam
- 06:58 Tỷ phú Phạm Thu Hương làm Chủ tịch GSM
- 07:52 Đồng Nai xây đường nối quốc lộ 51 với cao tốc TP HCM - Long Thành
- 08:49 Chủ mưu và gần 20 bình luận viên 'có tiếng' của Xôi Lạc TV bị bắt
- 09:42 Chủ tiệm vàng ra tòa vì điều hành mạng lưới chuyển hơn 2.000 tỷ đồng kiểu 'ngân hàng ngầm'
- 10:32 Giá xăng tăng hơn 2.000 đồng một lít
- 11:27 Mỹ và Iran đều tuyên bố 'chiến đấu đến cùng'
- 12:14 Campuchia cam kết xóa sổ các ổ lừa đảo trong tháng 4
- 13:08 Trung Quốc hạ mục tiêu tăng trưởng