Chủ nhật, 2/11/2025, 17:15 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Việt Nam - Mỹ tăng cường hợp tác quốc phòng | Bão Kalmaegi có thể đạt cấp 14 khi vào Biển Đông
Công bố tình huống khẩn cấp sạt lở trên hai tuyến quốc lộ ở Lâm Đồng; VinSpeed đề xuất vận hành thương mại đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh từ 2028...
- 00:11 Việt Nam - Mỹ tăng cường hợp tác quốc phòng
- 01:13 Công bố tình huống khẩn cấp sạt lở trên hai tuyến quốc lộ ở Lâm Đồng
- 02:07 VinSpeed đề xuất vận hành thương mại đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh từ 2028
- 03:08 Tìm thấy hài cốt liệt sĩ cùng tấm biển khắc mã 'SH 1-99X'
- 04:18 Bão Kalmaegi có thể đạt cấp 14 khi vào Biển Đông
- 05:34 Giá vàng tuần tới có thể đi ngang
- 06:38 Nổ tại siêu thị Mexico, 23 người thiệt mạng
- 07:29 Bão Kalmaegi vào Biển Đông sẽ tăng cấp nhanh
- 08:33 Lũ các sông miền Trung lại lên
- 09:35 35 kỷ lục mưa bị phá vỡ trong tháng 10
- 10:39 Hồ bị vỡ ở Lâm Đồng chứa 900.000 m3 nước, không có giấy phép
- 11:42 Cầu gãy, gần 1.300 người bị nước lụt bao vây
- 12:31 Lương giáo viên có thể lên gần 19 triệu đồng nhờ hệ số đặc thù
- 13:37 Thủ tướng yêu cầu vận hành thử sàn dữ liệu trong tháng 11
- 14:25 Lao động thời vụ đi Hàn 'hợp đồng 8 tháng đóng phí tới 65 triệu đồng'
- 15:42 Hai sinh viên sập bẫy 'ước mơ du học', mất gần 5 tỷ đồng
- 16:39 Tiền mặt của công ty Warren Buffett lại lên kỷ lục