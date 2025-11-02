Điểm tin
Điểm tin 21h: Việt Nam - Mỹ tăng cường hợp tác quốc phòng | Bão Kalmaegi có thể đạt cấp 14 khi vào Biển Đông
Chủ nhật, 2/11/2025, 17:15 (GMT+7)

Công bố tình huống khẩn cấp sạt lở trên hai tuyến quốc lộ ở Lâm Đồng; VinSpeed đề xuất vận hành thương mại đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh từ 2028...

Diễm Hạnh

