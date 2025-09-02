Thứ ba, 2/9/2025, 17:03 (GMT+7)
Điểm tin 21h: 'Việt Nam hùng cường là lời thề danh dự trước lịch sử' | Hà Nội đạt doanh thu, lượng khách cao kỷ lục dịp 2/9
Truyền thông quốc tế ấn tượng với đại lễ Quốc khánh của Việt Nam; Hơn 1.300 người được chăm sóc y tế trong đại lễ A80...
Nội dung chính
- 00:13 'Việt Nam hùng cường là lời thề danh dự trước lịch sử'
- 01:50 Các nước chúc mừng Quốc khánh Việt Nam
- 03:16 Truyền thông quốc tế ấn tượng với đại lễ Quốc khánh của Việt Nam
- 04:15 Hơn 1.300 người được chăm sóc y tế trong đại lễ A80
- 04:55 Hà Nội đạt doanh thu, lượng khách cao kỷ lục dịp 2/9
- 05:48 Mưa lớn gây sạt lở, ngập lụt nhiều nơi ở Lâm Đồng
