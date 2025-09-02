Điểm tin 21h: 'Việt Nam hùng cường là lời thề danh dự trước lịch sử' | Hà Nội đạt doanh thu, lượng khách cao kỷ lục dịp 2/9

Truyền thông quốc tế ấn tượng với đại lễ Quốc khánh của Việt Nam; Hơn 1.300 người được chăm sóc y tế trong đại lễ A80...