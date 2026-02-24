Thứ ba, 24/2/2026, 17:00 (GMT+7)
Điểm tin 21h: TP HCM thử nghiệm mạng 6G trong năm nay | VN-Index lên cao nhất một tháng
Thái Lan - Campuchia đấu súng phóng lựu qua biên giới; Công tố viên ICC cáo buộc ông Duterte chỉ đạo giết người...
00:00
00:00/00:00
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:12 TP HCM thử nghiệm mạng 6G trong năm nay
- 01:04 Ôtô đầu kéo lật, cầu huyết mạch TP HCM qua Đồng Nai ùn tắc
- 01:35 Cây đổ đè trúng hai người ở Hà Nội
- 02:05 Thêm 'ông lớn' tham gia thị trường bạc miếng
- 02:58 Rơi trực thăng quân sự tại Iran, 4 người thiệt mạng
- 03:53 Thái Lan - Campuchia đấu súng phóng lựu qua biên giới
- 04:48 Không phải xác minh điều kiện đăng ký thường trú cho trẻ dưới 6 tuổi
- 05:36 Đưa gần 8.800 sĩ quan quân đội về cấp xã
- 06:29 Doanh nghiệp thuộc Bộ Công an được sản xuất pháo hoa nổ
- 07:12 TP HCM tìm cách hút nhà đầu tư đấu giá 3.790 căn hộ ở Thủ Thiêm
- 08:02 Cựu chủ tịch Sen Tài Thu bị cáo buộc gian dối để huy động hơn 1.700 tỷ đồng
- 08:54 VN-Index lên cao nhất một tháng
- 09:57 Châu Âu hoãn bỏ phiếu phê chuẩn thỏa thuận thương mại với Mỹ
- 10:48 Công tố viên ICC cáo buộc ông Duterte chỉ đạo giết người
- 11:43 FedEx kiện chính phủ Mỹ đòi hoàn thuế