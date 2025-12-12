Điểm tin
Điểm tin 21h: Tổng kết SEA Games 33 tính đến tối 12/12 | Sắp có quy chuẩn về trạm sạc xe điện trong chung cư
Thứ sáu, 12/12/2025, 17:09 (GMT+7)

Điểm tin 21h: Tổng kết SEA Games 33 tính đến tối 12/12 | Sắp có quy chuẩn về trạm sạc xe điện trong chung cư

Trung tướng Lê Văn Hướng giữ chức Phó tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; 15.000 nhân sự tăng tốc để Long Thành đón chuyến bay đầu tiên...

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x
Phương Nghi

Nội dung chính

Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe

Xem tiếp

×
Điểm tin 21h: Tổng kết SEA Games 33 tính đến tối 12/12 | Sắp có quy chuẩn về trạm sạc xe điện trong chung cư