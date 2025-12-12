Thứ sáu, 12/12/2025, 17:09 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Tổng kết SEA Games 33 tính đến tối 12/12 | Sắp có quy chuẩn về trạm sạc xe điện trong chung cư
Trung tướng Lê Văn Hướng giữ chức Phó tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; 15.000 nhân sự tăng tốc để Long Thành đón chuyến bay đầu tiên...
- 00:13 Tổng kết SEA Games 33 tính đến tối 12/12
- 00:56 Trung tướng Lê Văn Hướng giữ chức Phó tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam
- 01:29 Sắp có quy chuẩn về trạm sạc xe điện trong chung cư
- 02:18 15.000 nhân sự tăng tốc để Long Thành đón chuyến bay đầu tiên
- 03:05 Khởi tố vụ tai nạn làm 4 người chết trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi
- 03:44 Hàng trăm cảnh sát đồng loạt bắt băng tội phạm cùng gần 200 kg ma túy
- 04:41 Người dân có thể không cần mang giấy tờ khi tham gia giao thông
- 05:25 Giá bạc miếng lập mốc 2,4 triệu đồng một lượng
- 06:22 VN-Index giảm mạnh nhất gần hai tháng
- 07:09 Người đẩy cảnh sát vào đầu xe tải bị khởi tố tội giết người
- 07:47 Dự kiến thêm bốn nhóm giáo viên được tuyển thẳng, hưởng phụ cấp đặc biệt
- 08:40 Thủ tướng yêu cầu thu hồi suất mua nhà ở xã hội nếu phát hiện kê khai sai
- 09:29 Cao tốc rút ngắn đường TP HCM - Đà Lạt dự kiến về đích năm 2027
- 10:28 Hơn 2.300 tỷ đồng đầu tư khu công nghiệp ở Tây Ninh
- 11:11 Giá bất động sản Tây Ninh tăng gần gấp rưỡi sau một năm
- 12:10 Đà Nẵng thưởng tối đa 5 triệu đồng mỗi tháng cho cán bộ xuất sắc
- 13:06 Cựu Giám đốc Sở GD&ĐT TP HCM được hưởng án treo
- 14:04 Chủ tịch Công ty Công nghệ NhoNho bị truy nã đặc biệt vì nhận hối lộ
- 14:53 Campuchia tuyên bố đẩy lùi lực lượng Thái Lan, giành lại chốt