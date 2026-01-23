Điểm tin
Điểm tin 21h: Tổng Bí thư Tô Lâm tái đắc cử | Ngân hàng Nhà nước ưu tiên kiểm soát lạm phát khoảng 4,5%
Thứ sáu, 23/1/2026, 16:58 (GMT+7)

Điểm tin 21h: Tổng Bí thư Tô Lâm tái đắc cử | Ngân hàng Nhà nước ưu tiên kiểm soát lạm phát khoảng 4,5%

Cầu thủ Hàn Quốc không muốn xếp sau Việt Nam ở U23 châu Á; Hàn Quốc dẫn độ 73 nghi phạm lừa đảo trực tuyến từ Campuchia...

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x

Nội dung chính

Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe

Xem tiếp

×
Điểm tin 21h: Tổng Bí thư Tô Lâm tái đắc cử | Ngân hàng Nhà nước ưu tiên kiểm soát lạm phát khoảng 4,5%