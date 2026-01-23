Thứ sáu, 23/1/2026, 16:58 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Tổng Bí thư Tô Lâm tái đắc cử | Ngân hàng Nhà nước ưu tiên kiểm soát lạm phát khoảng 4,5%
Cầu thủ Hàn Quốc không muốn xếp sau Việt Nam ở U23 châu Á; Hàn Quốc dẫn độ 73 nghi phạm lừa đảo trực tuyến từ Campuchia...
- 00:11 Ngân hàng Nhà nước ưu tiên kiểm soát lạm phát khoảng 4,5%
- 01:15 Bắn pháo hoa chào mừng thành công Đại hội Đảng
- 02:04 Cầu thủ Hàn Quốc không muốn xếp sau Việt Nam ở U23 châu Á
- 02:58 Bị lừa 300 triệu đồng khi mua hai cây vàng qua 'Facebook tích xanh'
- 03:54 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào sắp thăm Việt Nam
- 04:36 Hàn Quốc dẫn độ 73 nghi phạm lừa đảo trực tuyến từ Campuchia
- 05:36 Ông Tô Lâm tái đắc cử Tổng Bí thư
- 07:04 19 ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV
- 08:05 3 ủy viên Trung ương được bầu vào Ban Bí thư khóa XIV
- 08:54 Ông Trần Sỹ Thanh tái đắc cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
- 09:52 'Ủy viên Trung ương khóa XIV hội tụ đủ phẩm chất để gánh vác trọng trách'
- 10:59 Cơ cấu Trung ương khóa XIV
- 11:59 Nhiều chuyến bay từ TP HCM đi miền Trung dịp Tết kín chỗ
- 13:31 Nhà máy Đồ hộp Hạ Long ở Hải Phòng 'chưa thể xác định thời điểm tiếp tục sản xuất'
- 14:19 Chủ mưu vụ cấp 218.000 phiếu thử nghiệm giả bị đề nghị 22-24 năm tù
- 15:25 Giá vàng miếng vượt 173 triệu đồng
- 16:28 Việt Nam dự lễ ký Hiến chương Hội đồng Hòa bình
- 17:20 Nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới ngừng vận hành sau vài giờ tái khởi động