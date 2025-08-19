Thứ ba, 19/8/2025, 16:56 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Tìm thấy thi thể du khách mất tích ở Cúc Phương | Hà Nội khởi công dự án thành phố thông minh 4,2 tỷ USD
Bích Tuyền rút lui vì các yêu cầu của Liên đoàn bóng chuyền thế giới; Ukraine có thể sẽ mua 90 tỷ USD vũ khí Mỹ để được đảm bảo an ninh...
- 00:12 Tìm thấy thi thể du khách mất tích ở Cúc Phương
- 01:16 Bích Tuyền rút lui vì các yêu cầu của Liên đoàn bóng chuyền thế giới
- 02:23 Việt Nam không thể bổ sung cầu thủ thay Bích Tuyền
- 03:36 Hà Nội khởi công dự án thành phố thông minh 4,2 tỷ USD
- 04:51 Sửa đường đèo Bảo Lộc trong 10 ngày
- 05:36 Ba người bị phạt vì giăng lưới đánh cầu lông giữa đường TP HCM
- 06:11 Nga nêu điều kiện cho thỏa thuận hòa bình với Ukraine
- 07:24 'Phường Sài Gòn là thủ phủ tài chính, dịch vụ cao cấp của TP HCM'
- 08:38 Phân luồng các tuyến cao tốc, quốc lộ phục vụ đại lễ A80
- 09:25 VN-Index lập kỷ lục mới
- 10:32 'Đất nước sẽ có những công trình biểu tượng để thế giới ngưỡng mộ'
- 11:54 Chủ tịch nước chủ trì lễ đón Quốc vương Bhutan
- 12:40 Bhutan mong muốn học hỏi mô hình quản trị đất nước của Việt Nam
- 13:17 Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ chết người khi dùng thuốc chứa Phenylbutazone
- 14:12 Ông Trump: 'Ông Putin muốn đạt thỏa thuận vì tôi'
- 15:09 Ukraine có thể sẽ mua 90 tỷ USD vũ khí Mỹ để được đảm bảo an ninh
