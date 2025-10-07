Thứ ba, 7/10/2025, 16:55 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Tiktoker 'Dưỡng Dướng Dường' bị truy tố | Đề xuất siết cho vay với người mua nhà thứ 2 trở đi
Hà Nội ngập 122 điểm, gần 30 tuyến đường tê liệt sau mưa lớn; Vàng miếng lên hơn 140 triệu đồng một lượng...
- 00:12 Ba người chết, hơn 4.800 nhà ngập sau bão Matmo
- 01:43 Trung ương thảo luận quy chế bầu cử và chương trình Đại hội Đảng 14
- 02:52 Đề xuất siết cho vay với người mua nhà thứ 2 trở đi
- 04:03 Tiktoker 'Dưỡng Dướng Dường' bị truy tố
- 05:15 Cháy trong hầm trung tâm thương mại Takashimaya
- 06:10 TP HCM yêu cầu khôi phục phà Bình Quới giảm ùn tắc cho khu Bình Triệu
- 07:09 Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn
- 07:46 Hà Nội ngập 122 điểm, gần 30 tuyến đường tê liệt sau mưa lớn
- 09:03 Dừng tàu Hà Nội 5 cửa ô vì ngập lụt
- 09:49 Thái Nguyên mưa trên 500 mm, lũ có thể vượt mức lịch sử
- 10:32 Đề xuất hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng chuyển đổi xe máy điện ở TP HCM
- 12:04 TP HCM yêu cầu xử lý dự án 'khu đất vàng' Thương xá Tax
- 13:21 Hơn một nửa căn hộ tại TP HCM có giá trên 100 triệu mỗi m2
- 14:38 Đồng Nai đấu giá khu đất 106 ha trên núi Chứa Chan với 2.678 tỷ đồng
- 15:42 Vàng miếng lên hơn 140 triệu đồng một lượng
- 16:50 Học sinh xúc phạm giáo viên, bạn bè có thể bị cách ly khỏi môi trường học
- 17:43 Lynda Trang Đài bị truy tố trở lại