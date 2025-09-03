Thứ tư, 3/9/2025, 17:01 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu hệ số điều chỉnh giá đất phù hợp | Bộ Chính trị yêu cầu sớm triển khai dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1&2
Tai nạn giao thông giảm trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh; Petrolimex báo lãi thêm chục tỷ đồng sau kiểm toán;...
- 00:12 Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu hệ số điều chỉnh giá đất phù hợp
- 01:27 Bộ Chính trị yêu cầu sớm triển khai dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1&2
- 02:17 Tai nạn giao thông giảm trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh
- 03:06 Chuỗi hoa tươi lớn nhất Việt Nam thâu tóm doanh nghiệp Australia
- 03:54 Petrolimex báo lãi thêm chục tỷ đồng sau kiểm toán
- 04:58 Tất cả trường học TP HCM từ chối nhận hoa khai giảng
- 05:36 Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam bị truy tố tội buôn lậu, trốn thuế
- 06:37 Thủ tướng bổ nhiệm lãnh đạo Viện Hàn lâm và Thứ trưởng Tư pháp
- 07:45 Nga tuyên bố kiểm soát một nửa thành phố chiến lược ở Kharkov
- 08:41 Cán bộ cấp cao vi phạm sẽ không được tổ chức quốc tang
- 09:58 Bí thư Đà Nẵng làm Phó tổng Thanh tra Chính phủ
- 10:48 Bộ Giáo dục, Y tế có tân Thứ trưởng
- 11:26 Ông Hoàng Minh Sơn làm Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội
- 12:16 Ông Vũ Hải Quân giữ chức Thứ trưởng thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ
- 13:14 'Cuba tự hào có Việt Nam là quốc gia anh em'
- 14:07 Chứng khoán trầm lắng sau đợt lễ
- 15:06 Giá vàng miếng tăng gần 3 triệu đồng một lượng
- 16:12 Trung Quốc duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít
- 16:59 Ông Putin cảm ơn ông Kim điều quân đến Kursk
- 17:39 Ông Trump giục Tòa án Tối cao sớm ra phán quyết về thuế quan
- 18:29 Quyền Thủ tướng Thái Lan xin giải tán quốc hội
