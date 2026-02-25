Điểm tin 21h: Thủ tướng: Duy trì tối thiểu 3% ngân sách cho chuyển đổi số | Việt Nam sẽ đào tạo 5.000 nhân lực phát triển trò chơi điện tử giáo dục lịch sử

Ông Nguyễn Thanh Nghị: Sẽ sửa Luật Đất đai trong năm nay; Đề xuất làm trục 8-10 làn xe và đường sắt nhẹ ven sông Sài Gòn...