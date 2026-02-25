Thứ tư, 25/2/2026, 18:12 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Thủ tướng: Duy trì tối thiểu 3% ngân sách cho chuyển đổi số | Việt Nam sẽ đào tạo 5.000 nhân lực phát triển trò chơi điện tử giáo dục lịch sử
Ông Nguyễn Thanh Nghị: Sẽ sửa Luật Đất đai trong năm nay; Đề xuất làm trục 8-10 làn xe và đường sắt nhẹ ven sông Sài Gòn...
00:00
00:00/00:00
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:12 Thủ tướng: Duy trì tối thiểu 3% ngân sách cho chuyển đổi số
- 01:27 Việt Nam sẽ đào tạo 5.000 nhân lực phát triển trò chơi điện tử giáo dục lịch sử
- 02:53 Vụ chìm tàu trên hồ Thác Bà: Tàu khách chở quá tải, không nhường đường
- 04:08 Chứng khoán đứt chuỗi tăng 5 phiên liên tiếp
- 05:21 Australia đề nghị thân nhân các nhà ngoại giao ở Trung Đông sơ tán
- 06:41 Giá vàng miếng vượt 185 triệu đồng
- 07:55 Đi máy bay từ năm 2026: Khách phải chịu trách nhiệm về hành lý
- 08:57 Ông Nguyễn Thanh Nghị: Sẽ sửa Luật Đất đai trong năm nay
- 10:03 Con trai bầu Hiển ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân TP Hà Nội
- 11:16 Đề xuất làm trục 8-10 làn xe và đường sắt nhẹ ven sông Sài Gòn
- 12:21 Vợ chồng sếp Sen Tài Thu ba lần đặt 26 tỷ đồng dưới đệm khi chạy án