Điểm tin 21h: Thu nhập trên 20 triệu đồng một tháng có thể được ưu tiên mua nhà giá phù hợp | Thủ tướng yêu cầu hoàn thành sân bay Long Thành trong nửa đầu năm
Chốt mức phí đường bộ với 5 dự án cao tốc Bắc Nam; Mỹ sẽ nâng thuế bổ sung lên 15% với một số nước...
- 00:12 Thu nhập trên 20 triệu đồng một tháng có thể được ưu tiên mua nhà giá phù hợp
- 01:14 Thủ tướng yêu cầu hoàn thành sân bay Long Thành trong nửa đầu năm
- 02:08 Hà Nội dự kiến thu từ đất đai 150.000 tỷ đồng năm nay
- 02:52 TP HCM sẽ triển khai Công viên Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội dịp 2/9
- 03:58 Vàng nhẫn bán không giới hạn ngày vía Thần Tài
- 04:50 Chủ tịch WEF từ chức vì liên quan Epstein
- 06:01 Chốt mức phí đường bộ với 5 dự án cao tốc Bắc Nam
- 06:50 Thủ tướng: Cần có chính sách nhà ở cho người thu nhập trung bình
- 08:02 Giá xăng vượt 20.000 đồng một lít
- 09:05 Cáp quang biển AAE1 gặp sự cố
- 10:00 Chủ đầu tư sân bay Long Thành đổi người đại diện pháp luật
- 11:02 LĐBĐ châu Á phạt Đình Bắc và VFF
- 12:09 Mỹ sẽ nâng thuế bổ sung lên 15% với một số nước